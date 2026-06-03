В Астрахани прошла конференция для специалистов инфобезопасности госорганов

Конференция «Первый месяц работы в информационной безопасности органов власти: советы от тех, кто прошел этот путь» состоялась 29 мая в Астрахани. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора Астраханской области.
Участники панельной дискуссии «Ожидание и реальность» поделились своими впечатлениями от первого месяца службы, обсудили задачи новичков, типичные ошибки, корпоративную культуру госслужбы и другие вопросы. Также состоялась церемония награждения победителей Межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко.
«В цифровую эпоху информационная безопасность в госорганах — основа стабильности общества и государства, поэтому защита информации в госорганах требует особого внимания, постоянного мониторинга и внедрения современных технологий. В этой связи особенно важно уделять внимание начинающим специалистам, развивать систему наставничества и стажировок, чтобы новички могли перенимать опыт у профессионалов», — отметил финалист региональной кадровой программы «Победоносец» Евгений Носалев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.