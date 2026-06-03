60% воронежцев еще не были в отпуске в 2026 году

Более половины работающих жителей Воронежской области пока не использовали ни одного дня отпуска с начала года. Согласно недавнему исследованию, проведенному аналитиками сервисов hh.ru и «Островок», 60% опрошенных продолжают работать без перерыва, 27% успели отдохнуть лишь частично, и только 6% уже использовали все положенные дни.