Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прошла масштабная Неделя предпринимательства

Она объединила разные события — от показа мультфильмов до международного форума БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

На Дону прошла Неделя предпринимательства, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. В рамках серии деловых и семейных событий на разных площадках встретились сотни представителей бизнес-сообщества области.

При поддержке Сбера в регионе были организованы семейный кинопоказ «Союзмультфильма» и Международный форум по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с фокусом на страны БРИКС, а также стартовала федеральная программа «Мама-предприниматель».

В конце мая в кинотеатре «Горизонт» прошел благотворительный показ короткометражных мультфильмов «Союзмультфильма». Гостями стали дети предпринимателей, которые в сопровождении любимых героев, включая кота Матроскина, в игровой форме познакомились с основами финансовой грамотности и правилами использования банковских карт.

Также в Центре креативных индустрий был дан официальный старт региональному этапу федеральной обучающей программы «Мама-предприниматель», в рамках которого участницы познакомились с мерами поддержи женского предпринимательства и особенностями развития малого бизнеса в регионе.

В финале недели прошел масштабный Международный форум ВЭД «БРИКС и бизнес: объединение усилий ради устойчивого будущего». Он был организован на площадке Исторического парка «Россия — моя история». В мероприятии приняли участие представители деловых кругов Китая, Индии, государств Персидского залива и стран СНГ, а также профильных ведомств и институтов развития.

Участники форума обсудили текущие форматы сотрудничества в рамках БРИКС, перспективы расширения бизнеса и инструменты поддержки экспортно-ориентированных компаний.

Отметим, что в рамках содействия развитию внешнеэкономической деятельности организуются онлайн-миссии и отраслевые конференции. При поддержке банка более 1600 предприятий малого бизнеса Ростовской области уже ведут внешнеторговую деятельность.

К слову, программа Недели предпринимательства не ограничилась Ростовом-на-Дону. Торжественные встречи с предпринимателями и церемонии награждения лучших представителей МСП прошли также в поселке Каменоломни и Волгодонске.

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой Сбера.

— Неделя предпринимательства открыла много новых площадок для живого диалога бизнеса и обмена опытом. Охват событий впечатляет: от семейных ценностей и детского образования до женского предпринимательства и внешнеторговых связей. Такой разносторонний подход полностью отражает нашу философию — мы не просто банк, мы надежный партнер экосистемы бизнеса на всех этапах жизни. Видя горящие глаза участников форума БРИКС и счастливых детей на кинопоказе, я с уверенностью могу сказать, что предпринимательство на Дону — это про людей с большой душой, и мы гордимся возможностью поддерживать их начинания, — поделился заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше