В Ростовской области прошла масштабная Неделя предпринимательства

— Неделя предпринимательства открыла много новых площадок для живого диалога бизнеса и обмена опытом. Охват событий впечатляет: от семейных ценностей и детского образования до женского предпринимательства и внешнеторговых связей. Такой разносторонний подход полностью отражает нашу философию — мы не просто банк, мы надежный партнер экосистемы бизнеса на всех этапах жизни. Видя горящие глаза участников форума БРИКС и счастливых детей на кинопоказе, я с уверенностью могу сказать, что предпринимательство на Дону — это про людей с большой душой, и мы гордимся возможностью поддерживать их начинания, — поделился заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.