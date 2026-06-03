Более 5 тысяч засоров: коммунальщики рассказали, в каких районах красноярцы чаще засоряют канализацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам пяти месяцев 2026 года тройку антилидеров по количеству засоров сетей водоотведения возглавил Ленинский район.
В целом по городу впервые за два последних года наблюдается снижение числа инцидентов в системе канализации. И только ленинцы на 7 процентов чаще вызывали аварийные бригады «КрасКом» для ликвидации 1027 последствий нарушений правил эксплуатации санузла.
Всего с начала года «КрасКом» устранил 5180 засоров наружной канализации твердыми бытовыми отходами, которые жители смыли в унитаз вместо утилизации через мусорные контейнеры.
С помощью специальных коммунальных машин ДКТ водой под большим давлением промыли более 100 км сетей водоотведения, а также почистили вручную порядка четырёх тысяч колодцев.
Напомним, что сети водоотведения не предназначены для утилизации твердых отходов. Причиной засора может стать даже мелкий мусор: средства личной гигиены, влажные салфетки, ватные палочки, нетканые материалы и т.д.
Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, звоните в диспетчерский пункт «КрасКом» по телефону: 22−678−00.
Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию.