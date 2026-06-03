Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5 тысяч засоров: коммунальщики рассказали, в каких районах красноярцы чаще засоряют канализацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам пяти месяцев 2026 года тройку антилидеров по количеству засоров сетей водоотведения возглавил Ленинский район.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам пяти месяцев 2026 года тройку антилидеров по количеству засоров сетей водоотведения возглавил Ленинский район.

В целом по городу впервые за два последних года наблюдается снижение числа инцидентов в системе канализации. И только ленинцы на 7 процентов чаще вызывали аварийные бригады «КрасКом» для ликвидации 1027 последствий нарушений правил эксплуатации санузла.

Всего с начала года «КрасКом» устранил 5180 засоров наружной канализации твердыми бытовыми отходами, которые жители смыли в унитаз вместо утилизации через мусорные контейнеры.

С помощью специальных коммунальных машин ДКТ водой под большим давлением промыли более 100 км сетей водоотведения, а также почистили вручную порядка четырёх тысяч колодцев.

Напомним, что сети водоотведения не предназначены для утилизации твердых отходов. Причиной засора может стать даже мелкий мусор: средства личной гигиены, влажные салфетки, ватные палочки, нетканые материалы и т.д.

Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, звоните в диспетчерский пункт «КрасКом» по телефону: 22−678−00.

Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию.