Более 5 тысяч засоров: коммунальщики рассказали, в каких районах красноярцы чаще засоряют канализацию

В целом по городу впервые за два последних года наблюдается снижение числа инцидентов в системе канализации. И только ленинцы на 7 процентов чаще вызывали аварийные бригады «КрасКом» для ликвидации 1027 последствий нарушений правил эксплуатации санузла.