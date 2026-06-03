Выставочный центр ретромашин открыли в Шаранге

Выставочный центр «Ретро автопарк» открылся в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проект реализовал местный фермер Александр Бахтин, который около 30 лет собирал и восстанавливал советские машины, тракторы и мотоциклы. Создать единый комплекс удалось благодаря гранту «Агротуризм» в рамках профильного нацпроекта. В 2025 году проект получил господдержку в размере 10 млн рублей, а общая стоимость выставочной площадки превысила 15 млн рублей.
По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Олега Григорьева, программа «Агротуризм» действует с 2022 года, и за это время нижегородские фермеры получили уже 13 грантов на сумму более 115 млн рублей. Новый центр призван привлечь туристов в отдаленные районы Нижегородской области и сохранить историю советского села.
Ранее сообщалось, что фестиваль ALFA HUMAN в Нижнем Новгороде станет ежегодным.