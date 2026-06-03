Выставочный центр ретромашин открыли в Шаранге

По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Олега Григорьева, программа «Агротуризм» действует с 2022 года, и за это время нижегородские фермеры получили уже 13 грантов на сумму более 115 млн рублей. Новый центр призван привлечь туристов в отдаленные районы Нижегородской области и сохранить историю советского села.