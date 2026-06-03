Банки делают ставку на lifestyle сервисы

В преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что аудитория онлайн-банка увеличится с 27 до 32 млн клиентов к концу года, а с учетом кооперации с финтех-группой RWB показатель может вырасти в разы. Секрет роста — в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают почти все сценарии жизни клиентов: от доставки еды до покупки авто и планирования путешествий.