Британские танки Challenger 2 прибыли к границе России в Эстонии

Британские военные перебросили танки Challenger 2 в эстонский Выруский уезд. Этот район находится прямо у границы с Россией, пишет Military Watch Magazine.
Бронетехника приняла участие в учениях НАТО «Весенний шторм». Как отмечает издание, в ходе маневров военные отрабатывали сценарий боя с российскими подразделениями.
«Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией», — говорится в публикации.
Ранее в небе над Финляндией, недалеко от российской границы, был замечен шведский самолет-разведчик Gulfstream IV. Этот борт, способный вести радиотехническую разведку, к моменту обнаружения находился в воздухе уже несколько часов.