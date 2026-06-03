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Британские танки Challenger 2 прибыли к границе России в Эстонии

Британская армия задействовала танки Challenger 2 в учениях «Весенний шторм» прямо у границы России в Эстонии. Сценарий маневров предполагает боестолкновение с российскими подразделениями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Британские военные перебросили танки Challenger 2 в эстонский Выруский уезд. Этот район находится прямо у границы с Россией, пишет Military Watch Magazine.

Бронетехника приняла участие в учениях НАТО «Весенний шторм». Как отмечает издание, в ходе маневров военные отрабатывали сценарий боя с российскими подразделениями.

«Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией», — говорится в публикации.

Ранее в небе над Финляндией, недалеко от российской границы, был замечен шведский самолет-разведчик Gulfstream IV. Этот борт, способный вести радиотехническую разведку, к моменту обнаружения находился в воздухе уже несколько часов.

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