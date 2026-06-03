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Гендиректор МАГАТЭ призвал к сдержанности в ситуации вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздержаться от любых боевых действий вблизи ядерных объектов, в том числе в районе Запорожской АЭС. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Инцидент еще раз подчеркнул постоянную опасность, связанную с ядерной безопасностью во время военных действий», — приводит слова Гросси «Интерфакс». Он призвал к сдержанности в боевых действиях, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Этот призыв прозвучал на фоне сохраняющихся угроз для Запорожской атомной электростанции.

В ночь на 3 июня Запорожская АЭС на короткое время осталась без внешнего электроснабжения. После потери внешнего питания автоматически включились резервные дизельные генераторы — они обеспечили энергией системы, отвечающие за безопасную эксплуатацию станции. Через некоторое время подачу электричества восстановили, и ЗАЭС вернули со схемы резервного питания на штатную.

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