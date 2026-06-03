Гендиректор МАГАТЭ призвал к сдержанности в ситуации вокруг ЗАЭС

В ночь на 3 июня Запорожская АЭС на короткое время осталась без внешнего электроснабжения. После потери внешнего питания автоматически включились резервные дизельные генераторы — они обеспечили энергией системы, отвечающие за безопасную эксплуатацию станции. Через некоторое время подачу электричества восстановили, и ЗАЭС вернули со схемы резервного питания на штатную.