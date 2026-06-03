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Шесть лесных пожаров на площади 80 гектаров тушат в Красноярском крае

В тушении участвуют 153 человека и 8 единиц техники.

Утром 3 июня в Красноярском крае действуют шесть лесных пожаров. Огонь охватил 80 гектаров в Борском, Мотыгинском, Чунском, Усольском и Красноярском лесничествах, сообщили в лесопожарном центре.

Причины возгораний — грозы, неосторожное обращение с огнём и повреждение линий электропередач. В тушении участвуют 153 человека и 8 единиц техники.

В регионе действует особый противопожарный режим: посещение лесов ограничено, запрещены костры, сжигание мусора и травы. За нарушения грозит административная или уголовная ответственность.

Для раннего обнаружения пожаров работает многоступенчатая система мониторинга (БПЛА, космосъёмка, видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование). Это позволяет выявлять до 95% возгораний на ранней стадии.

Ранее мы сообщали, что двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома в Красноярском крае.

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