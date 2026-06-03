Красноярцев приглашают на бесплатные «Музыкальные пятницы»

В Красноярске стартует сезон «Музыкальных пятниц» — в течение июня и августа муниципальные музыкальные коллективы будут бесплатно выступать на открытых площадках города.
По традиции, концерты организуют в конце рабочей недели на острове Татышев и Центральной набережной, с 19:00.
Как рассказали в мэрии, откроет сезон «Музыкальных пятниц» Красноярский камерный оркестр — концерт состоится в новом сценическом комплексе острова Татышев 5 июня. Коллектив исполнит популярную классику (Григ, Бизе‑Щедрин, Шостакович, Пьяццолла) и знаменитые мелодии из кинофильмов.
Программа выступлений в рамках «Музыкальных пятниц»:
19 июня — Красноярский духовой оркестр (Центральная набережная); 26 июня — Красноярский камерный хор (Центральная набережная); 7 августа — Красноярский камерный оркестр (Татышев); 14 августа — Красноярский камерный хор (Татышев); 21 августа — Красноярский духовой оркестр (Центральная набережная); 28 августа — ансамбль народной песни «Красный Яр» (Центральная набережная).
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