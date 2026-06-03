В Черняховске будут судить бывшего руководителя, по вине которого электрик упал в шахту лифта и погиб

отношении 46-летнего бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, трагедия произошла 3 октября 2024 года на третьем этаже склада для хранения зерна, расположенного на улице Элеваторной в Черняховске. Обвиняемый допустил 67-летнего электрика к работам по осмотру кабелей, проводов и их соединений на наличие повреждений, обрывов или коротких замыканий. При этом работник не имел наряда-допуска или распоряжения на проведение таких работ, а также средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем.
Указанные и иные нарушения техники безопасности, допущенные обвиняемым, привели к тому, что мужчина упал в неогороженную шахту лифта на бетонный пол и получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Следствием по уголовному делу собран достаточный объём доказательств, допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские и технические экспертизы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.