В Черняховске будут судить бывшего руководителя, по вине которого электрик упал в шахту лифта и погиб

По версии следствия, трагедия произошла 3 октября 2024 года на третьем этаже склада для хранения зерна, расположенного на улице Элеваторной в Черняховске. Обвиняемый допустил 67-летнего электрика к работам по осмотру кабелей, проводов и их соединений на наличие повреждений, обрывов или коротких замыканий. При этом работник не имел наряда-допуска или распоряжения на проведение таких работ, а также средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем.