79-летний дедушка-геймер истребляет зло в компьютерных играх

После страшного пожара, уничтожившего всё имущество, 79-летний Николай Истомин попал в пансионат для пожилых и инвалидов. Купил на последние деньги ноутбук, стал бороться с виртуальным злом в компьютерных играх и неожиданно для себя получил широкую известность.
Узнав об увлечённом играми дедушке из постов в соцсетях, неравнодушные граждане подарили пенсионеру компьютер и организовали сбор средств, которых в итоге хватило на целый компьютерный клуб. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Детство, которого не было.
В декабре 2026 года Николаю Александровичу исполнится 80 лет. Около 30 из них он не расстаётся с мышкой и клавиатурой. Первый компьютер пытался собрать сам ещё в 1990-х — не получилось, пришлось купить готовое «простейшее железо» и постепенно обновлять его по мере накопления средств.
Играл в «шарики», увлекался стрелялками, боролся с виртуальными террористами. Коллекция дисков росла и постепенно заполнила тумбочку.
«В детстве игрушек-то не было: жили мы очень бедно. Тяжело было. Да и детства самого, можно сказать, не было. Лет с шести я уже пас гусей, потом хрюшки у бабушки подросли — за ними надо было ухаживать», — рассказывает Николай Александрович, рассуждая о том, откуда возникла его страсть к компьютерным играм.
По словам дедушки-геймера, к технике его тянуло с раннего возраста. Отец был связистом, и маленький Коля любил возиться с радиодеталями — иногда даже взбучку получал за какой-нибудь сломанный проводок.
«Умер папа от туберкулёза, в один год со Сталиным, когда я совсем пацаном был. Мама осталась одна. Два года я учился в общеобразовательной школе, с третьего по девятый классы — в интернате. Там хорошо было, ни в чём не ущемляли», — вспоминает Николай Истомин.
Тянуло к земле.
С 14 лет Коля начал работать, чтобы помочь матери. Возил в больницу продукты, трудился на базе. Из родного Канска — небольшого сибирского города — ушёл в армию, где три года служил на флоте. Вернувшись, практически сразу уехал в Красноярск — вслед за переехавшей матерью.
В краевой столице Истомин работал токарем на заводе, строителем-монтажником на предприятии, занимающемся геологическими исследованиями и деятельностью в нефтегазовой отрасли. Но тяга к земле — ещё одна большая страсть Николая Александровича — пересилила, и, отучившись на курсах в сельхозтехникуме, он отправился в деревню.
«У меня, в общем-то, это немного наследственное: дед с бабушкой по материнской линии тоже на земле трудились, и дед по отцу, которого раскулачили после революции. В интернате меня профессором дразнили — потому что любил помогать агроному, — рассказывает дедушка. — Когда приехал в деревню, дали мне около 20 гектаров земли. Пшеницу сеял, овощами занимался, картофелем. Пасека своя была, но недолго. Возил продукты в город и для себя выращивал».
В тот роковой день, когда дом Истомина вспыхнул, на улице бушевал ураган. Огонь распространился моментально: сгорело всё имущество, включая два любимых компьютера, автомобиль «Москвич» и небольшой трактор. Сам Николай Александрович чудом не пострадал.
«Люблю помогать».
Вот уже почти год дедушка живёт в пансионате. Из родных у него остались сын и дочь — но отношения с отцом они не поддерживают. Иногда навещает сын второй супруги.
Но одиноким Николай Александрович себя не чувствует. Общается с соседями, участвует в мероприятиях, и с удовольствием готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.
«Он такой человек, которому действительно хочется помогать, потому что он сам без вопросов всегда всех поддерживает, — рассказывает культорганизатор пансионата Варвара Леонова. — Мы стараемся жителей учреждения привлекать ко всем процессам, которые у нас происходят, чтобы какая-то деятельность у них была. Николай Александрович никогда не отказывает: надо, значит, идём, он даже спрашивать лишнего не будет. Так что он не одиночка, который только сидит перед экраном».
Но компьютер, безусловно, остаётся отдушиной для заядлого геймера. Одна из любимых игр — Fallout 4.
«Стараюсь рейдеров уничтожать. Там же рейдеры кругом. Обижают фермеров. Я их защищаю, снабжаю оружием, строю то, что им нужно, — делится 79-летний геймер. — У героя мой характер. Вообще из игр люблю бродилки, в которых нужно за кого-то постоять или кому-то помочь дом построить, ограду поставить. А варианты игр, где надо управлять миниатюрными юнитами, мне не нравятся».
Новые возможности.
Дома Истомин не играл по сети — с интернетом в деревне проблемы, не на каждой крыше можно было поймать. В пансионате такая возможность скоро должна появиться.
«С новым компьютером Николая Александровича мы ещё разбираемся, настраиваем, так что игры по сети в планах есть. Куплены стул, стол, модем, интернет на год оплачен — а на оставшиеся средства из тех, что собрали люди, мы сделали компьютерный клуб. Там уже есть столы и стулья, компьютер и ноутбук, цветной принтер, VR-очки, умная колонка, — рассказывает Варвара Леонова. — Нам выделили отдельное помещение. Сейчас мы с Николаем Александровичем подключаем технику».
Жители пансионата активно интересуются клубом и ждут его открытия. Сосед Истомина по комнате хочет играть в гонки — для этих игр планируют приобрести компьютерный руль.
Благодаря неравнодушным гражданам в пансионате появляются и другие греющие душу вещи. Так, у одного незрячего жителя, который очень любит слушать музыку, теперь есть умная колонка. Имеются в учреждении и гитара, и удочки, и коврики для йоги, и целая стопка дисков с компьютерными играми. Всё это позволяет наполнить жизнь красками — у каждого они свои.