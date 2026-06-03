79-летний дедушка-геймер истребляет зло в компьютерных играх

«Он такой человек, которому действительно хочется помогать, потому что он сам без вопросов всегда всех поддерживает, — рассказывает культорганизатор пансионата Варвара Леонова. — Мы стараемся жителей учреждения привлекать ко всем процессам, которые у нас происходят, чтобы какая-то деятельность у них была. Николай Александрович никогда не отказывает: надо, значит, идём, он даже спрашивать лишнего не будет. Так что он не одиночка, который только сидит перед экраном».