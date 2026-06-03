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Прокопович объяснил, почему московское метро строится быстрее нижегородского

В столице давно не строят станции в центре города.

Источник: Время

Промежуточные итоги четырёх лет стройки новых станцией метро подвели в ходе круглого стола в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

В конце мая стартовала проходка от тупиков метро на улице Горького в сторону площади Свободы. Все тоннелепроходческие работы планируется завершить до конца 2026 года.

Как отметил, и.о. гендиректора МКУ «ГУММИД» Сергей Горбунов, сложнейшим вызовом в начале стройки стал вынос коммуникаций.

«Площади Сенная и Свободы были критически насыщенны коммуникациями, — пояснил он. — Несмотря на все трудности, строители метро уже “перешли экватор” по объему выполненных работ. Скоро горожане смогут увидеть результаты усилий».

Глава комиссии Гордумы по транспорту Станислав Прокопович провел параллель с опытом Москвы.

«В столице города за последние десятилетия не было построено ни одной станции метро в центре, а мы работаем именно в исторической части. Главный вопрос сейчас — не допустить долгостроя».