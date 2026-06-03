В Ростовской области в развитие туристской инфраструктуры вдоль М-4 «Дон» вложат 62,4 млн рублей

Как отмечается в сообщении, в прошлом году в Ростовской области инвестиции в проекты близ М-4 «Дон» составили 78 млн руб. В частности, были построены два новых кемпинга в Азовском районе и один — в Каменском, туристско-информационный центр с кофейней, а также спортивный и познавательно-развлекательный комплекс в Аксайском районе. Также была установлены система навигации и малые архитектурные формы на территории Южного парка птиц «Малинки» в Красносулинском районе, а также построен некапитальный объект общественного питания «Кукуруза» в Тарасовском районе.