Красноярский край показал лучший результат в Сибири на отборе Международной олимпиады по финансовой безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край стал лидером Сибирского федерального округа по итогам отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Исполнительный комитет олимпиады утвердил список участников, успешно прошедших задания двух туров. В СФО победителями отборочного этапа стали 69 школьников и студентов, из них 40 представляют Красноярский край.
Всего в этом году в отборе приняли участие около 20 тыс. школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что олимпиада проводится уже шестой год и стала заметным международным движением в сфере финансовой безопасности. По его словам, география проекта расширилась до 45 стран.
«Красноярский край занял лидирующую позицию в Сибири. Такой результат стал возможным благодаря системной работе по финансовому просвещению, которую мы ведем в течение всего года: уроки в школах, семейные фестивали, программы для старшего поколения. Финансовая грамотность — основа безопасного поведения, реальная защита людей от мошенников и цифровых угроз», — подчеркнул губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Следующим этапом для участников станет конкурсное эссе. В нем ребята расскажут о своей мотивации к развитию в сфере финансовой безопасности.
Финал VI Международной олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета.
Олимпиада проводится по поручению Президента РФ, а с 2025 года — при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». В прошлом году по инициативе Росфинмониторинга и губернатора Михаила Котюкова финал впервые прошел в СФУ. В 2026 году Красноярск вновь примет участников интеллектуальных соревнований из разных стран.
Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.