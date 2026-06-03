Агентство по имуществу не сумело забрать форт «Грёбен» у арендаторов

«Основанием для обращения в суд с указанным иском послужило неиспользование ответчиком государственного имущества в качестве музейно-рекреационного комплекса и невыполнение условий договора в установленные сроки, — говорится в апелляционном определении. — Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта согласована Службой государственной охраны объектов культурного наследия только 12.12.2024, на дату обращения в суд с иском в Службу не были представлены необходимые документы для получения разрешения на проведение производственных работ на объекте подрядной организацией в соответствии с требованиями административного регламента, утвержденного приказом Службы. С заявлением о выдаче такого разрешения ответчик в Службу не обращался. Кроме того, договор страхования имущества заключен арендатором со страховой компанией только 06.03.2025».