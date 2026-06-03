Агентство по имуществу не сумело забрать форт «Грёбен» у арендаторов

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в конце мая не удовлетворила апелляционную жалобу Агентства по имуществу Калининградской области на решение Гурьевского районного суда от 26 января текущего года. Указанный суд ранее встал на сторону Анастасии Тютеревой, с которой Агентство пыталось расторгнуть договор аренды на форт № 1А «Грёбен» (договор был заключен в начале октября 2017 года на 49 лет).
В суд Агентство обратилось, так как его представители посчитали, что арендаторы нарушили сроки разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и не предоставили в Службу госохраны объектов культурного наследия документы для получения разрешения на производство работ подрядной организацией. Арендодатель потребовал вернуть объект в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии и привел несколько доводов.
«Основанием для обращения в суд с указанным иском послужило неиспользование ответчиком государственного имущества в качестве музейно-рекреационного комплекса и невыполнение условий договора в установленные сроки, — говорится в апелляционном определении. — Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта согласована Службой государственной охраны объектов культурного наследия только 12.12.2024, на дату обращения в суд с иском в Службу не были представлены необходимые документы для получения разрешения на проведение производственных работ на объекте подрядной организацией в соответствии с требованиями административного регламента, утвержденного приказом Службы. С заявлением о выдаче такого разрешения ответчик в Службу не обращался. Кроме того, договор страхования имущества заключен арендатором со страховой компанией только 06.03.2025».
Тем не менее, суд встал на сторону арендатора, так как он «обеспечивает проведение работ по восстановлению и современному использованию объекта […] в соответствии с техническим заданием». Если ранее суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для расторжения договора, то суд второй инстанции это решение закрепил, посчитав доводы арендодателя несущественными.
«Доводы стороны истца о нарушении арендатором условий договора аренды, влекущих его расторжение, не нашли своего подтверждения. Требования охранного обязательства ответчиком исполняются», — определил суд, который также установил, что «в период с 2023 года на территории памятника на постоянной основе проводятся культурно-массовые мероприятия», а арендатор «обеспечивает выполнение работ по его содержанию, использованию и ремонту в целях обеспечения надлежащего его состояния».
«Новый Калининград» связался с и.о. руководителя Агентства по имуществу Калининградской области Алексеем Шестаковым, чтобы выяснить, с какой целью его организация планировала забрать форт у арендаторов. Он сообщил, что арендаторами «не исполнялись в полной мере условия, по которым им был предоставлен объект», но уточнил, что знаком с этой историей «весьма поверхностно», так как не так давно занимает этот пост.
«Это являлось и предметом прокурорских проверок. Содержание судебного акта мне известно, но что явилось его предпосылками… тут я не могу ничего сказать», — ответил Шестаков.