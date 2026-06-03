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В июне провоз собак и кошек в пермских электричках будет бесплатным

Но только при соблюдении мер безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Отправиться на дачу вместе с хозяином на электричке домашние питомцы смогут без дополнительных расходов. В течение всего июня собаки, кошки, птицы могут путешествовать бесплатно.

— С 1 по 30 июня, при предъявлении билета, пассажир имеет право бесплатно провезти в пригородном электропоезде питомцев, — рассказали в Пермской пригородной компании.

Но только при строгом соблюдении мер безопасности. Хвостатые, пушистые и пернатые пассажиры должны обязательно находиться в наморднике, на поводке или в специальной переноске — в зависимости от вида животного.