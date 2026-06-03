В рамках комплексной модернизации на Красноярской ТЭЦ-1 запустили второй турбогенератор

В рамках реализации масштабной программы модернизации на Красноярской ТЭЦ-1 состоялся запуск в промышленную эксплуатацию турбоагрегата № 15, мощность которого составляет 35 МВт. Это уже второй запуск турбогенератора на станции за последний месяц. С 2019 года Красноярская ТЭЦ-1 реализует масштабную программу по замене генерирующего оборудования в рамках федерального проекта КОММод. В соответствии с ним устаревшие турбоагрегаты, выработавшие свой ресурс, заменяют на современные отечественные аналоги, обладающие улучшенными показателями эффективности и надежности. Комплексные испытания успешно прошел новый турбогенератор № 15, электрическая мощность которого составляет 35 МВт. В ходе пятидневного тестирования оборудование эксплуатировалось под нагрузкой в различных режимах работы. Специалисты провели комплексную проверку нового оборудования, оценив стабильность функционирования турбины, характеристики основной и вспомогательной аппаратуры, а также качество ее интеграции в существующую технологическую схему станции. По итогам успешных тестов турбоагрегат был официально запущен в промышленную эксплуатацию. Подтверждено полное соответствие технических параметров агрегата нормативам для генерирующих мощностей. Стоит отметить, что ранее на Красноярской ТЭЦ-1 уже была введена в строй турбина № 16 с аналогичными показателями: электрической мощностью 35 МВт и номинальной тепловой производительностью 135 Гкал/ч. Внедрение новой установки позволило оптимизировать работу действующего парка машин станции, включая турбогенераторы № 11 и № 12. Ввод второго нового турбоагрегата за месяц — важный этап комплексной модернизации Красноярской ТЭЦ-1. Оба агрегата установлены взамен оборудования, которое отработало более 65 лет и выработало свой ресурс. Мы последовательно заменяем устаревшие мощности на современные отечественные турбины с более высоким коэффициентом полезного действия и улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Для Красноярска это прежде всего дополнительная надежность одного из крупнейших теплоисточников города и более эффективная работа станции в условиях растущих нагрузок, — подчеркнул директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. Модернизация турбинного оборудования дает возможность увеличить производительность тепловой и электрической генерации, сократить удельное потребление топлива и повысить стабильность энергоснабжения. Новые модели турбин обладают более высокими эксплуатационными параметрами и спроектированы для бесперебойного функционирования в рамках усовершенствованной технологической схемы электростанции. В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-1 эксплуатируется 10 турбогенераторов, совокупная электрическая мощность которых составляет 435,9 МВт. Работы по замене генерирующего оборудования ведутся одновременно с комплексной экологической модернизацией станции. В рамках этих работ уже возведена новая дымовая труба высотой 275 метров вместо трех устаревших, выполнена полная замена двух котлоагрегатов производительностью 220 тонн пара в час каждый и запущены 15 современных электрофильтров, обеспечивающих эффективность очистки газов более 99%. Благодаря реализации масштабной программы модернизации удалось добиться сокращения общих выбросов от станции на 20%, а эмиссии твердых частиц — до 80% относительно показателей 2017 года.