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Депутаты Госдумы намерены запретить мем «разведенка с прицепом»

В Госдуме обсуждают штрафы за оскорбительный мем.

В Государственной Думе РФ обсуждают инициативу о возможном запрете уничижительного выражения «разведенка с прицепом». Речь идет о штрафах за использование оскорбительных формулировок в публичном пространстве.

«МК» пишет: по данным издания Mash, инициатива связана с предложением основательницы «Совета блогеров» Валерии Рытвиной. Документ проходит юридическую оценку и направлен на защиту матерей-одиночек от травли и унижений.

Эксперты отмечают, что выражение «разведенка с прицепом» несет уничижительный смысл и может усиливать социальную стигматизацию женщин с детьми. В связи с этим обсуждается введение административной ответственности за подобные высказывания в интернете.

В случае принятия инициативы штрафы могут распространиться на соцсети, комментарии и публикации блогеров.

Ранее сообщалось, почему не стоит увольняться по собственному желанию.