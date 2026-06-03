В Архангельске завершился межрегиональный форум «Наука в движении»

«Активная молодежь все больше стремится участвовать в создании новых технологических решений. Интеграция науки в деятельность студенческих отрядов открывает для этого огромные возможности. Только в 2025 году в программах “Полюса” принял участие 4881 человек из 76 регионов России и четырех стран, а результатом работы стали 363 прикладных продукта. Важно, что к этим программам подключается такое сильное и масштабное сообщество, как Российские студенческие отряды», — подчеркнул директор центра молодых исследователей «Полюс» Олег Минчук.