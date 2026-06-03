В Архангельске завершился межрегиональный форум «Наука в движении»

Межрегиональный форум студенческих научно-технических отрядов «Наука в движении» проходил с 21 по 25 мая в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Мероприятие объединило учащихся, молодых ученых, представителей вузов, промышленности и крупных работодателей страны. Ребята подготовили предложения по популяризации науки среди молодежи и разработали модель профессионального развития молодых ученых в структуре Российских студенческих отрядов (РСО) и на производственных предприятиях. Также были представлены программы подготовки наставников и свод компетенций, необходимых для участников будущих научно-технических отрядов.
Для представителей производственных организаций, вузов и руководства РСО прошли стратегические сессии. В ходе них были выработаны форматы взаимодействия и приняты решения о внедрении нового направления в систему отрядов. Кульминацией стала межрегиональная научно-практическая конференция, на которой представили разработанные на форуме проекты. Эксперты отметили лучшие идеи, среди которых — модель профессиональной траектории молодого ученого в условиях закрытого производства, проект «Малая Родина» и другие.
«Активная молодежь все больше стремится участвовать в создании новых технологических решений. Интеграция науки в деятельность студенческих отрядов открывает для этого огромные возможности. Только в 2025 году в программах “Полюса” принял участие 4881 человек из 76 регионов России и четырех стран, а результатом работы стали 363 прикладных продукта. Важно, что к этим программам подключается такое сильное и масштабное сообщество, как Российские студенческие отряды», — подчеркнул директор центра молодых исследователей «Полюс» Олег Минчук.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.