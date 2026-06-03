В Хабаровском крае через суд защитили право жителей на чистый воздух

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к лесоперерабатывающему предприятию, допустившему нарушения требований экологического законодательства, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка показала, что ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск» использовало котельную в посёлке Новостройка района имени Лазо для сжигания отходов лесопиления.
При этом на источнике выбросов отсутствовало оборудование для очистки газов и контроля содержания вредных веществ. Кроме того, предприятие не проводило производственный экологический контроль, который обязателен для подобных объектов.
По итогам проверки Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием устранить выявленные нарушения.
Суд района имени Лазо поддержал требования надзорного ведомства и обязал организацию привести свою деятельность в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.
Решение суда пока не вступило в законную силу.