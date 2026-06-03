В Калининградской области прошел инфотур для гостей из Тюмени

В первый день сибиряки посетили Зеленоградск и национальный парк «Куршская коса», где встретили закат у моря и попробовали блюда местной кухни в ресторанах «Облака» и «Кафе у моря». Второй день был посвящен путешествию в Правдинск, Железнодорожный и Гвардейск с замком Тапиау. Там в ходе интерактивной экскурсии они примерили на себя средневековые образы.