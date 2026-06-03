В Калининградской области прошел инфотур для гостей из Тюмени

Инфотур для представителей СМИ, туроператоров и блогеров из Тюмени состоялся в Калининградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В первый день сибиряки посетили Зеленоградск и национальный парк «Куршская коса», где встретили закат у моря и попробовали блюда местной кухни в ресторанах «Облака» и «Кафе у моря». Второй день был посвящен путешествию в Правдинск, Железнодорожный и Гвардейск с замком Тапиау. Там в ходе интерактивной экскурсии они примерили на себя средневековые образы.
В заключительный день поездки состоялась встреча с представителями министерства по культуре и туризму, а также большая обзорная экскурсия по Калининграду с посещением мини-органного концерта и экскурсией по зоопарку. Кроме того, гостям показали замок Нойхаузен и парк «Аистово», что в преддверии активного туристического сезона будет интересно будущим туристам из Тюмени.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.