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Первую очередь жилого комплекса «Полет» торжественно сдали в Хабаровске

Речь идет о двух современных домах на улице Шкотова в микрорайоне ДОС. Общая площадь двух новостроек — 10 тысяч квадратных метров, комплекс рассчитан на 229 квартир, каждая из которых уже передана собственникам. К слову, пять из них по решению мэрии Хабаровска будут отданы участникам СВО или переселенцам из аварийных бараков. При строительстве домов застройщик проложил.

Речь идет о двух современных домах на улице Шкотова в микрорайоне ДОС. Общая площадь двух новостроек — 10 тысяч квадратных метров, комплекс рассчитан на 229 квартир, каждая из которых уже передана собственникам. К слову, пять из них по решению мэрии Хабаровска будут отданы участникам СВО или переселенцам из аварийных бараков. При строительстве домов застройщик проложил к ним абсолютно новые сети отопления, водоснабжения и канализации длиной 800 метров, чтобы не перегружать существующие в этом районе коммуникации. Во дворе новостроек появились благоустроенные детские и спортивные площадки, а также автопарковки. Добавим, что это была только первая очередь жилого комплекса «Полет», а в августе этого года по соседству начнется строительство второй его очереди, которая тоже будет состоять из двух многоквартирных домов. Строительство идет по программе комплексного развития территорий. Фото: пресс-служба мэрии Хабаровска.