Стало известно, почему люди ощущают себя старше своего возраста

В рамках работы респондентов опрашивали об их возрасте, качестве сна, признаках бессонницы, состоянии психического здоровья, а также о том, на сколько лет они себя субъективно ощущают. Ученые учитывали пол, расовую принадлежность и наличие в анамнезе депрессии и тревожных расстройств. Было выявлено, что чем старше ощущал себя человек, тем ниже он оценивал собственное физическое состояние и тем хуже был его сон.