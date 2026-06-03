Стало известно, почему люди ощущают себя старше своего возраста

Американские исследователи установили, что субъективное ощущение возраста, превышающего фактический, коррелирует с повышенной частотой нарушений сна и бессонницы. Как сообщает The Independent, исследование было проведено Американской академией медицины сна с участием почти 3,2 тыс. взрослых граждан США.
В рамках работы респондентов опрашивали об их возрасте, качестве сна, признаках бессонницы, состоянии психического здоровья, а также о том, на сколько лет они себя субъективно ощущают. Ученые учитывали пол, расовую принадлежность и наличие в анамнезе депрессии и тревожных расстройств. Было выявлено, что чем старше ощущал себя человек, тем ниже он оценивал собственное физическое состояние и тем хуже был его сон.
Старший вице-президент по исследованиям Национального фонда сна Джозеф Дзержевски отметил, что восприятие человеком процесса собственного старения может оказывать прямое влияние на качество сна и общее самочувствие. Предыдущие исследования, по его словам, демонстрировали, что ощущение преждевременного старения связано с ранней утратой трудоспособности уже в 40 лет и повышенным риском преждевременной смерти. У лиц, ощущающих себя моложе своего возраста, фиксируется замедление процессов старения мозга.
По данным академии, около 12% взрослых американцев страдают хронической бессонницей — расстройством, при котором возникают трудности с засыпанием или пробуждением. У людей с бессонницей депрессия развивается в 10 раз чаще, а тревожные расстройства — в 17 раз чаще по сравнению с теми, у кого сон не нарушен.
Медицинские рекомендации предполагают сон продолжительностью от 7 до 9 часов в сутки — такой объем необходим для нормального функционирования сердца, иммунной системы, мышц и мозга. Недостаток сна оказывает негативное воздействие на все перечисленные системы и со временем усиливает ощущение физической и ментальной усталости.
Доцент Медицинского колледжа Университета штата Флорида Анджелина Сутин отметила, что субъективное ощущение старения не является неизменным. Она рекомендует искать занятия, возвращающие ощущение молодости, такие как спорт, творчество или получение новых знаний.
«У нас укоренилось представление о том, что старение неизбежно. Но когда вы находите то, что помогает вам снова почувствовать себя молодым, вы понимаете, что это не так», — заявила Сутин.