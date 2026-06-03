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Более 200 пар смогут зарегистрировать брак на площадках проекта «Лето в Москве»

В столице стартовал прием заявок для выездной регистрации брака на площадках проекта «Лето в Москве». В этом году москвичам доступны как полюбившиеся локации, так и новые площадки для проведения церемоний.

Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В прошлом году проект “Лето в Москве” подарил столичным парам возможность провести один из самых важных дней жизни в особенной атмосфере — на красивых городских площадках под открытым небом… Мы увидели, насколько тепло москвичи приняли эту идею, поэтому в новом свадебном сезоне не только вновь открываем прием заявлений, но и расширяем проект — увеличиваем количество площадок и число доступных церемоний», — отметила она.

Первые церемонии пройдут в середине июня. Всего в этом сезоне на летних площадках города брак смогут зарегистрировать более 200 пар.

Для проведения церемоний вновь доступны Манежная, Тверская и Болотная площади, а также Тверской бульвар. Новыми площадками сезона стали Гоголевский бульвар, Чистопрудный бульвар и музейный парк «Политех».

Подать заявление на регистрацию брака на площадках проекта «Лето в Москве» можно на портале государственных услуг или на сайте mos.ru, а также во дворцах бракосочетания.

Ранее Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы получили около 40 тыс. заявлений на регистрацию брака с мая по сентябрь.

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