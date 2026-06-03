Более 200 пар смогут зарегистрировать брак на площадках проекта «Лето в Москве»

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В прошлом году проект “Лето в Москве” подарил столичным парам возможность провести один из самых важных дней жизни в особенной атмосфере — на красивых городских площадках под открытым небом… Мы увидели, насколько тепло москвичи приняли эту идею, поэтому в новом свадебном сезоне не только вновь открываем прием заявлений, но и расширяем проект — увеличиваем количество площадок и число доступных церемоний», — отметила она.
Первые церемонии пройдут в середине июня. Всего в этом сезоне на летних площадках города брак смогут зарегистрировать более 200 пар.
Для проведения церемоний вновь доступны Манежная, Тверская и Болотная площади, а также Тверской бульвар. Новыми площадками сезона стали Гоголевский бульвар, Чистопрудный бульвар и музейный парк «Политех».
Подать заявление на регистрацию брака на площадках проекта «Лето в Москве» можно на портале государственных услуг или на сайте mos.ru, а также во дворцах бракосочетания.
Ранее Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы получили около 40 тыс. заявлений на регистрацию брака с мая по сентябрь.