Более 200 пар смогут зарегистрировать брак на площадках проекта «Лето в Москве»

«В прошлом году проект “Лето в Москве” подарил столичным парам возможность провести один из самых важных дней жизни в особенной атмосфере — на красивых городских площадках под открытым небом… Мы увидели, насколько тепло москвичи приняли эту идею, поэтому в новом свадебном сезоне не только вновь открываем прием заявлений, но и расширяем проект — увеличиваем количество площадок и число доступных церемоний», — отметила она.