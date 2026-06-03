Более 100 тысяч рублей взыскали с нижегородца из-за Чебурашки

Сергачский межрайонный суд Нижегородской области вынес решение по гражданскому делу о нарушении исключительных прав на использование образа Чебурашки. Об этом сообщили в пресс-слубе Нижегородского областного суда.
Иск подали АО «Киностудия “Союзмультфильм”» и ООО «Союзмультфильм» против продавца, разместившего на маркетплейсе товары с изображением популярного анимационного персонажа.
В ходе разбирательства суд установил, что на онлайн‑площадке продавали продукцию с признаками контрафакта. На товарах использовали обозначение, практически неотличимое от товарного знака, принадлежащего АО «Киностудия “Союзмультфильм”», а также изображение Чебурашки из мультфильма «Крокодил Гена», права на которое закреплены за ООО «Союзмультфильм».
Истцы указали, что ответчик не получал разрешения на использование интеллектуальной собственности и тем самым нарушил их исключительные права. В соответствии со ст. 1301 ГК РФ компании потребовали:
компенсацию в размере 50 000 рублей для каждой организации;
возмещение судебных издержек (в т. ч. расходов на фиксацию нарушения) — свыше 13 тысяч рублей.
Суд согласился с доводами истцов и полностью удовлетворил заявленные требования. Однако на момент публикации решение ещё не вступило в законную силу.
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