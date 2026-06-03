Более 100 тысяч рублей взыскали с нижегородца из-за Чебурашки

В ходе разбирательства суд установил, что на онлайн‑площадке продавали продукцию с признаками контрафакта. На товарах использовали обозначение, практически неотличимое от товарного знака, принадлежащего АО «Киностудия “Союзмультфильм”», а также изображение Чебурашки из мультфильма «Крокодил Гена», права на которое закреплены за ООО «Союзмультфильм».