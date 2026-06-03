Больница в Качканаре Свердловской области получила новое оборудование

Лапароскопическая стойка для проведения малотравматичных операций поступила в центральную районную больницу в городе Качканаре Свердловской области. Повышение качества оказания медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Главным преимуществом лапароскопии является малая травматичность: операции проводят через микропроколы вместо больших разрезов. Это снижает боль и дискомфорт в послеоперационном периоде, практически исключает риск осложнений, а время восстановления пациента и его возвращения к активной жизни сокращается в несколько раз. Кроме того, комплекс будут использовать для проведения диагностических операций, что позволяет врачам в сложных случаях тщательно исследовать внутренние органы и быстро ставить точный диагноз.
«Качественная медицина должна быть доступна каждому, независимо от того, живет человек в мегаполисе или в небольшом городе. Оснащение нашей больницы новым современным оборудованием — это не просто обновление техники, это планомерное повышение качества медицинской помощи для тысяч пациентов, которое стало возможным благодаря поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области», — подчеркнула главный врач Качканарской центральной районной больницы Валерия Мартемьянова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.