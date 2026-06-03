Больница в Качканаре Свердловской области получила новое оборудование

Главным преимуществом лапароскопии является малая травматичность: операции проводят через микропроколы вместо больших разрезов. Это снижает боль и дискомфорт в послеоперационном периоде, практически исключает риск осложнений, а время восстановления пациента и его возвращения к активной жизни сокращается в несколько раз. Кроме того, комплекс будут использовать для проведения диагностических операций, что позволяет врачам в сложных случаях тщательно исследовать внутренние органы и быстро ставить точный диагноз.