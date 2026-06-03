Москва представила на ПМЭФ концепцию создания современных городских кварталов

«Задача города заключается не просто в стимулировании строительства отдельных объектов, а в формировании сбалансированной среды. Так, при возведении жилья в Москве сегодня создаются полноценные кварталы с социальными объектами, общественными пространствами, транспортными связями и рабочими местами. Такой подход помогает формировать комфортные районы, где жителям не нужно тратить время на поездки через весь город за базовой инфраструктурой. Кроме того, развитие подобных масштабных проектов поддерживает строительную отрасль и дает стабильный импульс развитию городской экономики. Примером реализации такого подхода стал проект “Московские кварталы”», — рассказал Владимир Ефимов.