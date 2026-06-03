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В Хабаровске ребёнок один оказался на балконе 9 этажа

Четырёхлетний мальчик оказался один на 9 этаже и выбрасывал вещи через открытую балконную дверь.

В Хабаровске сотрудники полиции составили административный протокол на 26-летнюю горожанку после инцидента, в ходе которого маленький ребёнок оказался без присмотра на балконе квартиры на девятом этаже, — сообщает УМВД России по г. Хабаровску.

Сообщение о ребёнке, находящемся на балконе и выбрасывающем предметы, поступило от очевидцев в дежурную часть отдела полиции № 3. Горожане опасались, что мальчик может выпасть из окна или попасть в опасную ситуацию.

На место прибыли участковые уполномоченные. Попасть в квартиру сразу не удалось — дверь в секцию была закрыта, а на звонки и стук никто не отвечал. Учитывая возможную угрозу жизни ребёнка, полицейские вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы проникли в квартиру через балкон. Внутри находилась мать мальчика, которая, по её словам, занималась домашними делами на кухне и не слышала происходящего из-за включённой музыки.

Установлено, что четырёхлетний ребёнок самостоятельно открыл балконную дверь и начал играть, выбрасывая вещи на улицу.

Полицейские доставили женщину в участковый пункт, где провели профилактическую беседу. В отношении неё составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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