Кожевенная улица в Нижнем Новгороде может стать первой «улицей‑музеем» в России

Улица Кожевенная в историческом квартале Нижнего Новгорода может стать первым в России пространством с официальным статусом «улица‑музей». С такой инициативой выступил Общественный совет при Законодательном собрании Нижегородской области.
Во время выездного заседания участники — депутаты, чиновники, эксперты и общественники — осмотрели 37 памятников архитектуры и культуры на Кожевенной улице, а также на площадях Народного Единства и Зачатской. По итогам экскурсии председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков подтвердил: территория уже функционирует как музей под открытым небом.
Ключевое препятствие — отсутствие правовой базы: понятие «улица‑музей» не закреплено ни в федеральном, ни в местном законодательстве. Председатель Общественного совета Виктор Лунин подчеркнул, что предстоит создать специальный механизм, который не только сохранит уникальное пространство, но и даст ему импульс к развитию.
Депутат Максим Ребров назвал инициативу потенциальным прецедентом для всей страны: успешный опыт Нижнего Новгорода мог бы вдохновить другие города.
«Присвоение улице Кожевенной статуса “улица-музей” может стать первым случаем в России», — отметил он.
При этом, как отметил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин, важно не ограничиваться одной локацией — туристический потенциал есть и у других городов области, таких как Арзамас и Городец.
«Статус “улица-музей” для Кожевенной — это хорошая идея, но не стоит забывать, что у нас в регионе десяток таких же интересных мест. Поэтому надо параллельно думать, как поддерживать все подобные территории», — резюмировал он.