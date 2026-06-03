Кожевенная улица в Нижнем Новгороде может стать первой «улицей‑музеем» в России

Во время выездного заседания участники — депутаты, чиновники, эксперты и общественники — осмотрели 37 памятников архитектуры и культуры на Кожевенной улице, а также на площадях Народного Единства и Зачатской. По итогам экскурсии председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков подтвердил: территория уже функционирует как музей под открытым небом.