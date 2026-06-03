В Белорецком районе Башкирии прошла тренировка лесотаксаторов

Специалисты-таксаторы отработали свои навыки в Белорецком районе Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Таксация является ключевым этапом лесоустройства. В ходе коллективной тренировки специалисты выполнили контрольные замеры, провели глазомерную и инструментальную оценку насаждений. Такие выезды необходимы для совершенствования работы таксаторов и подтверждения единства подходов в определении характеристик лесного фонда. По итогам проверки специалисты подтвердили высокий уровень квалификации и полную готовность к проведению инвентаризации лесов.
«От качества и точности проведения этих работ напрямую зависит эффективность дальнейшего планирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Актуальные данные лесоустройства позволяют специалистам определять участки для лесовосстановления, планировать противопожарные мероприятия и рационально использовать лесные ресурсы», — отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.