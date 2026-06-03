В Тамбовской области запретят продажу энергетиков на территории соцобъектов

В марте 2020 года в Тамбовской области был принят закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. В октябре 2024-го он был отменен (утратил силу) в связи с тем, что сейчас подобный запрет установлен на федеральном уровне по всей стране. С июня 2025-го в КоАП РФ также была введена статья об административной ответственности за продажу энергетиков детям. Размер штрафов для юридических лиц составляет до 500 тыс. руб.