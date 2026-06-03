В Красноярске ремонтируют тротуары на Стасовой и Крупской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщили в городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства, специалисты устанавливают поребрики, засыпают пешеходные участки песчано-гравийной смесью и уплотняют покрытие катком.
Такие работы помогают сделать городские маршруты безопаснее и удобнее для пешеходов. Ровные тротуары особенно важны для пожилых людей, родителей с колясками, детей и жителей с ограниченными возможностями здоровья.
В УДИБ отмечают, что ремонт пешеходной инфраструктуры влияет не только на комфорт передвижения, но и на общий вид городских улиц. Обновленные тротуары делают пространство более аккуратным и удобным для ежедневных прогулок.