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На Дону выявили более 23,5 тысячи фур со скрытыми номерами

Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова.

С начала 2026 года в Ростовской области зафиксировано более 23,5 тысячи случаев, когда водители большегрузного транспорта специально скрывали государственные регистрационные знаки при проезде пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова.

Министр подчеркнула, что перегруженный транспорт наносит серьёзный ущерб дорожному покрытию, а затраты на его восстановление ложатся на бюджет региона и, в конечном счёте, на каждого жителя.

Для борьбы с нарушениями ведётся модернизация пунктов весогабаритного контроля: внедряются технологии распознавания скрытых номеров. Кроме того, усиливается межведомственное взаимодействие.

Главная цель принимаемых мер — не столько наказание нарушителей, сколько предотвращение ущерба дорожному покрытию и обеспечение безопасности движения, отметила Алёна Беликова.