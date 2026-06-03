На Дону выявили более 23,5 тысячи фур со скрытыми номерами

С начала 2026 года в Ростовской области зафиксировано более 23,5 тысячи случаев, когда водители большегрузного транспорта специально скрывали государственные регистрационные знаки при проезде пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова.
Министр подчеркнула, что перегруженный транспорт наносит серьёзный ущерб дорожному покрытию, а затраты на его восстановление ложатся на бюджет региона и, в конечном счёте, на каждого жителя.
Для борьбы с нарушениями ведётся модернизация пунктов весогабаритного контроля: внедряются технологии распознавания скрытых номеров. Кроме того, усиливается межведомственное взаимодействие.
Главная цель принимаемых мер — не столько наказание нарушителей, сколько предотвращение ущерба дорожному покрытию и обеспечение безопасности движения, отметила Алёна Беликова.