Из Красноярского края вывезли два миллиона кубометров леса с начала 2026 года

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора Красноярского края проконтролировали вывоз на экспорт и в другие российские регионы более двух миллионов кубометров лесопродукции. В пресс-службе ведомства уточнили, что основной страной-импортером стал Китай (835 тысяч «кубов» пиломатериалов и 11 тысяч «кубов» деловой древесины).