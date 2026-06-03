Из Красноярского края вывезли два миллиона кубометров леса с начала 2026 года

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора Красноярского края проконтролировали вывоз на экспорт и в другие российские регионы более двух миллионов кубометров лесопродукции. В пресс-службе ведомства уточнили, что основной страной-импортером стал Китай (835 тысяч «кубов» пиломатериалов и 11 тысяч «кубов» деловой древесины).
Отгрузка товара осуществляется в 16 стран мира. На экспорт с территории нашего края отправили более миллиона кубометров леса. Основной объем приходится на пиломатериалы — 99%.
Во внутренних перевозках специалисты проконтролировали 978 тысяч кубометров круглой древесины и пиломатериалов. Значительная часть товара отправилась в соседнюю Иркутскую область и Краснодарский край.