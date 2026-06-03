Нарколог Рудковский объяснил, почему алкоголик может долго отрицать проблему

Эксперт подчеркнул, что фраза «я не алкоголик — я просто расслабляюсь» может использоваться как для оправдания перед окружающими, так и для самообмана. На начальных стадиях зависимости человек часто сравнивает свою ситуацию с более тяжёлыми случаями, убеждая себя, что его проблемы не столь серьёзны. Он может говорить: «Я не пью каждый день», «Я не валяюсь под забором», «Я работаю» и «У меня всё под контролем». Однако эти утверждения не учитывают главного критерия — способности контролировать потребление алкоголя, его влияние на здоровье и жизнь в целом.