Нарколог Рудковский объяснил, почему алкоголик может долго отрицать проблему

Люди, страдающие алкоголизмом, часто отрицают свою зависимость, избегая столкновения с неприятной реальностью. Об этом заявил психиатр-нарколог Антон Рудковский в беседе с NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что фраза «я не алкоголик — я просто расслабляюсь» может использоваться как для оправдания перед окружающими, так и для самообмана. На начальных стадиях зависимости человек часто сравнивает свою ситуацию с более тяжёлыми случаями, убеждая себя, что его проблемы не столь серьёзны. Он может говорить: «Я не пью каждый день», «Я не валяюсь под забором», «Я работаю» и «У меня всё под контролем». Однако эти утверждения не учитывают главного критерия — способности контролировать потребление алкоголя, его влияние на здоровье и жизнь в целом.
Рудковский также указывает на тревожный сигнал, когда алкоголь становится универсальным средством для управления эмоциями. Человек начинает пить, чтобы снять стресс, быстрее заснуть, почувствовать себя увереннее, справиться с конфликтами или расслабиться после рабочего дня. Постепенно формируется устойчивая связь между эмоциональным напряжением и потреблением спиртного.
Родственники и близкие часто пытаются повлиять на зависимого человека, обвиняя, стыдя или ставя ультиматумы. Однако такие методы редко приводят к желаемому результату. Если разговор превращается в конфликт, человек замыкается в себе и ещё сильнее отрицает проблему.
Более продуктивным подходом является спокойное и конструктивное обсуждение последствий употребления алкоголя. Например, можно сказать: «После того как ты выпил, ты стал чаще пропускать работу», «Мы стали чаще ссориться из-за этого» или «Ты обещал не пить, но опять не смог остановиться». Важно акцентировать внимание на конкретных фактах, а не на ярлыках.
Если человек не может сократить потребление алкоголя, продолжает пить, несмотря на возникающие проблемы, или регулярно теряет контроль над ситуацией, необходимо обратиться за профессиональной помощью.