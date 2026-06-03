Дончане стали в четыре раза чаще оформлять ипотеку на строительство домов

Также он отметил, что в Ростовской области, где треть населения — 1,3 млн человек — проживает в сельской местности, строительство частных домов остается одним из самых востребованных направлений. С наступлением тепла рынок загородной недвижимости заметно оживился: только в апреле, на старте активного строительного сезона, спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства вырос на 54% по сравнению с мартом, и эксперты прогнозируют сохранение этой положительной динамики вплоть до осени.