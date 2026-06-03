Лето в Москве 2026: гид по главным фестивалям столицы

С 10 по 17 июня любителей эстетики ждут в Московском зоопарке на фестивале «Пионы России». Горожане увидят более 300 сортов пионов со всех уголков страны, многие из которых будут показаны широкой публике впервые. Выставка работает до позднего вечера (до 23:00), что делает её идеальным местом для романтических прогулок.