Лето в Москве 2026: гид по главным фестивалям столицы

Москва открывает летний сезон, который объединит события от нейротехнологий до ретро-дач и рок-симфоний под открытым небом.
Июнь стартует с необычного формата. С 5 по 7 июня на ВДНХ пройдут «Креативные выходные», которые покажут выставку через призму искусства. 12−14 июня эстафету перехватят «Научные выходные» фестиваля «Наука и мороженое». На 10 площадках — от павильона «Умный город» до музея «БИОТЕХ» — детей и взрослых ждут эксперименты, исследования и летнее лакомство. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные.
С 10 по 17 июня любителей эстетики ждут в Московском зоопарке на фестивале «Пионы России». Горожане увидят более 300 сортов пионов со всех уголков страны, многие из которых будут показаны широкой публике впервые. Выставка работает до позднего вечера (до 23:00), что делает её идеальным местом для романтических прогулок.
20−21 июня на «Острове Мечты» пройдет интерактивный праздник «АвтоВыходные». В Южном ландшафтном парке соберутся более 250 экспонатов: от редкой классики и внедорожников до мощных трековых суперкаров. Посетители смогут лично пообщаться с коллекционерами и ведущими экспертами индустрии.
С 30 июля по 2 августа на ВДНХ стартует фестиваль «ПроДвижение», в рамках которого можно будет увидеть как исторические машины, так и модели будущего. В программе заявлены соревнования, концерты и мастер-классы.
С 10 по 19 июля музей-заповедник «Царицыно» превратится в загородный курорт второй половины XX века. Гостей ждут иммерсивные спектакли, цирковые представления и уютные концерты в стиле ретро.
18−19 июля на ВДНХ пройдет SandlerFest, посвященный истории русского рока и женскому вокалу. Главной интригой станет исполнение произведений Шостаковича симфоническим оркестром в дерзких рок-аранжировках.
Для тех, кто предпочитает спокойный вечерний досуг, в течение всего лета в парке «Зарядье» будет проходить фестиваль «Кинолето». Каждую неделю, с пятницы по воскресенье, можно будет бесплатно посмотреть фильмы из золотого фонда отечественного кино, детские сказки и работы режиссеров-юбиляров.
На фоне развлекательных программ Москва продолжает демонстрировать свои достижения в технологиях. В этом сезоне городские службы уделяют особое внимание комфорту: волонтеры на всех площадках помогают с навигацией, а приложение «Московский транспорт» в реальном времени подсказывает, в каких зонах сейчас свободнее всего.