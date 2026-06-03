Нефть в родниках. Построенные очистные не снимают проблему загрязнения в ульяновской роще, но спасают Волгу

В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск к подрядчикам рекультивации ульяновского памятника природы «Винновская роща». Пока прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет четверть миллиарда рублей, экологи уверяют, что проект забуксовал не из-за недочетов строителей, а потому что в подземные воды по-прежнему поступает нефтепродукт.
Ликвидация на бумаге.
«Экологическая драма» вокруг Винновской рощи длится годами. Теперь она переместилась в залы судебных заседаний столицы. Масштабный проект рекультивации в рамках нацпроекта «Экология» официально завершен. Специалисты вывезли зараженный грунт и построили очистные. Внушительные 253,41 миллиона рублей полностью освоены подрядчиком «ТСНРУ». Еще около четырех миллионов из бюджета заплатили компании «Спецгеоэкология» — за разработку проектной документации. Акты выполненных работ подписаны, отчеты ушли в Москву.
Но, увы, главная цель проекта — полное оздоровление территории и исключение Винновской рощи из Государственного реестра объектов накопленного экологического вреда — так и не была достигнута. Более того, регулярные весенние проверки родников на выходе из новеньких очистных сооружений шокировали экспертов: концентрация нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимые нормы (ПДК) в десятки раз.
Ситуацией мгновенно заинтересовалась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Действуя в интересах минприроды Ульяновской области и заказчика работ ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», надзорное ведомство подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать контракт неисполненным и взыскать с подрядчиков все до копейки. Логика истца проста: если государство заплатило за чистую рощу, а получила по-прежнему токсичные ручьи, значит, бюджетные миллионы были потрачены впустую.
Миф и слив.
Долгое время чиновники прятались за удобную историческую ширму. В далеком 1974 году на проходящих неподалеку железнодорожных путях случился пожар состава с нефтепродуктами. Часть поезда удалось отцепить от пылающей цистерны, отогнать в сторону, а содержимое цистерн при этом вылилось прямо на землю, проникло в воды под рощей и образовало «линзу». Полвека эта линза «поставляла» нефтепродукт в родники и ручьи, и именно ее пытались ликвидировать в рамках нацпроекта. Теперь эта версия оказалась под сомнением.
«Миф» о пожаре полувековой давности, который стал причиной загрязнения, пора сдать в архив, — заявил председатель комиссии Общественной палаты Ульяновской области по вопросам экологии и охраны окружающей среды Лев Левитас. — Судя по открытым источникам, в почву тогда попал бензин. Но то, что мы фиксируем на очистных сооружениях сегодня, -вполне свежая солярка".
По данным мониторинга Роспотребнадзора за последние месяцы, каждую неделю очистные сооружения на территории парка «вылавливают» из родниковой воды около 100 литров чистого нефтепродукта. Это не остатки старой статической «линзы», по мнению Левитаса, а свежая динамическая подпитка. Он утверждает, что роща работает как гигантская губка: где-то выше по рельефу, за пределами охраняемой природной территории, происходит регулярный слив или утечка дизельного топлива, которое по подземным горизонтам беспрепятственно стекает в парковую зону.
Попытка «вылечить» рощу, просто вывезя из нее отравленный грунт, похожа на вычерпывание воды из тонущей лодки, тогда как сама течь не устранена.
Успех как заложник.
Позиция Счетной палаты Ульяновской области, чьи материалы легли в основу прокурорского иска, непреклонна. Аудитор Счетной палаты Лариса Лахтина считает, что налицо неэффективное использование федеральных средств, причем в особо крупном размере. И эти деньги должны быть возвращены в казну.
«Деньги федеральные выделили на что? На ликвидацию объекта, но он не ликвидирован. Какой в этом случае может быть разговор об эффективности?» — заявила она на недавнем заседании экологической комиссии в региональной Общественной палате.
В свою очередь Лев Левитас считает, что очистные работают и надежно отсекают нефть от попадания в Волгу.
«Если подходить к вопросу исключительно с формальной точки зрения, то проект действительно провален, ведь роща из реестра опасных объектов не вычеркнута, — объясняет он. — Но давайте посмотрим на реальный экологический эффект. За время работ из Винновской рощи было физически извлечено, вывезено и утилизировано 28 тысяч тонн отравленного грунта, в них содержалось порядка трех тысяч тонн чистых нефтепродуктов. Весь этот колоссальный объем грязи в период весенних паводков неизбежно смыло бы в Волгу, в Куйбышевское водохранилище, откуда пьет воду половина населения области. По официальным методикам Росприроднадзора, предотвращенный ущерб реке превысил 5,5 миллиарда рублей. Государство вложило в рекультивацию четверть миллиарда, а спасло экосистему более чем на пять миллиардов. С точки зрения государственного подхода это успех, подрядчик выполнил колоссальную работу, но стал заложником внешних обстоятельств, которые проект изначально не учитывал».
Свое мнение по вопросу на заседании комиссии ульяновской Общественной палаты высказал вице-спикер Законодательного собрания региона Дмитрий Грачев. «Средства будут продолжать неэффективно тратиться, если не определить источник и причину появления нефтепродуктов. Иначе получится, что устанавливаются очистные сооружения недостаточной мощности — рассчитанные на один объем, тогда как требуется в десять раз больше. Но без понимания, что является источником, невозможно определить необходимые параметры», — отметил он.
Вода прошла через очистные, но продолжает нести на себе радужную пленку. Фото: Алексей Юхтанов / РГ.
Кто виноват?
Еще в конце 90-х, когда жители стали жаловаться на запах нефти от родниковой воды, экологи буквально по запаху, как ищейки, выходили к забору ближайшего железнодорожного депо, вспоминает Лев Левитас, работавший в то время государственным инспектором по охране окружающей среды областного Комитета по охране природы. Но пройти на режимную территорию было невозможно. Тогда ограничились внутриведомственными экспертизами, показавшими, что никаких утечек со стороны железнодорожников нет…
На запрос «РГ» в Куйбышевской железной дороге ответили, что «вопрос об экологическом состоянии территории памятника природы регионального значения “Винновская роща” неоднократно исследовался ОАО “РЖД” и профильными ведомствами, в том числе министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области». Ссылаясь на результаты «многочисленных инженерно-геологических и буровых обследований», железнодорожники настаивают на очаге загрязнения, образовавшемся до 1978 года, как об окончательно установленном факте.
Теперь суду предстоит юридически зафиксировать, является ли нынешнее загрязнение следствием некачественной работы подрядчика или же это результат новых утечек, которые физически не могли быть предусмотрены старым проектом…
Сама история с рекультивацией Винновской рощи уже переросла масштабы «местечкового» ульяновского спора. Возможно, она станет важнейшим прецедентом для страны…