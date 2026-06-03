Нефть в родниках. Построенные очистные не снимают проблему загрязнения в ульяновской роще, но спасают Волгу

«Если подходить к вопросу исключительно с формальной точки зрения, то проект действительно провален, ведь роща из реестра опасных объектов не вычеркнута, — объясняет он. — Но давайте посмотрим на реальный экологический эффект. За время работ из Винновской рощи было физически извлечено, вывезено и утилизировано 28 тысяч тонн отравленного грунта, в них содержалось порядка трех тысяч тонн чистых нефтепродуктов. Весь этот колоссальный объем грязи в период весенних паводков неизбежно смыло бы в Волгу, в Куйбышевское водохранилище, откуда пьет воду половина населения области. По официальным методикам Росприроднадзора, предотвращенный ущерб реке превысил 5,5 миллиарда рублей. Государство вложило в рекультивацию четверть миллиарда, а спасло экосистему более чем на пять миллиардов. С точки зрения государственного подхода это успех, подрядчик выполнил колоссальную работу, но стал заложником внешних обстоятельств, которые проект изначально не учитывал».