Максимальный размер декретной выплаты в России приблизился к миллиону рублей

«Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет», — сказала Галина Изотова, заместитель председателя Счетной палаты.