Максимальный размер декретной выплаты в России приблизился к миллиону рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году превысил 955 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Галину Изотову, заместителя председателя Счетной палаты.
Она напомнила, что размер декретной выплаты зависит от официального дохода женщины до ухода в отпуск по беременности и родам.
«Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет», — сказала Галина Изотова, заместитель председателя Счетной палаты.
Кроме этого, при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. С февраля 2026 года его размер составляет 28,45 тыс. рублей на каждого ребенка. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Также родители получают ежемесячную поддержку до достижения ребенком возраста полутора лет. Для работающего родителя максимальная выплата с февраля 2026 года составляет чуть больше 83 тыс. рублей в месяц. Для неработающего родителя сумма составляет 10,7 тыс. рублей.
Галина Изотова также напомнила, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток очной формы стали рассчитывать не от размера стипендии, а от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Социальный фонд уже выплатил такое пособие почти 5 тыс. студенток.
«Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна», — подчеркнула Галина Изотова.
Регионы также могут устанавливать дополнительные выплаты. Их размер и условия определяются региональным законодательством.