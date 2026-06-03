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В Калининграде дорожный ремонт идёт на каждой второй улице

Это капитальные работы, и заделка ям.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде те или иные дорожные работы сейчас ведутся на каждой второй улице. Об этом «Клопс» сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, речь идёт не только о капитальном, но и о ямочном ремонте дорог, обновлении тротуаров, устранении дефектов покрытия и инженерной инфраструктуры.

«Если брать всё вместе, то сегодня работы ведутся примерно на 550 улицах города», — отметила Дятлова.

По её словам, одновременно привести в порядок все улицы невозможно, поэтому работы выполняются поэтапно, исходя из состояния объектов и имеющегося финансирования.

В последние годы в Калининграде активно обновляют дорожную сеть как в центральной части города, так и в отдалённых микрорайонах. Например, продолжаются работы на улицах Галицкого, Челюскинской, Летней, Тихоокеанской и других.

Интересную реконструкцию затеяли на Ленинском проспекте у гостиницы «Калининград». Там, наконец, решили убрать ненужный в городах заездной карман для общественного транспорта. Высвободившееся пространство отдадут под велодорожку.

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