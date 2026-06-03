Воронежскую область 4 июня накроют грозы

По данным прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные условия продержатся в регионе 12 часов — с утра до вечера. В это время местами по региону ожидаются грозы. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности ограничить нахождение на улице в эпицентр непогоды.