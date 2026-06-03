Выявлены уникальные приспособления, помогающие микробам плавать в Мертвом море

«Как правило, человек почти не замечает разницы в том, как много усилий нужно прикладывать для плавания в воде с высоким и низким уровнем солености, однако для микробов этот рост вязкости может стать чрезвычайно сложным препятствием. Мы обнаружили, что археи из Мертвого моря обладают уникальной внешней структурой их жгутиков, которая делает их более прочными и упругими», — заявил научный сотрудник OIST Владимир Мещеряков, чьи слова приводит пресс-служба института.