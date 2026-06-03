Первая в России улица-музей может появиться в Нижнем Новгороде

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин обратил внимание на то, что наделение улицы новым статусом — важный шаг, но не стоит забывать и о других интересных местах региона. В частности, он напомнил о развитии туристического потенциала Арзамаса и Городца.