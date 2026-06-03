Первая в России улица-музей может появиться в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород может стать первым российским городом с новым типом туристического пространства — «улица-музей». Соответствующим статусом предлагают наделить улицу Кожевенную, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Инициатор проекта — Общественный совет ЗСНО. По словам законотворцев, улица Кожевенная обладает всеми признаками музейного пространства, поскольку на ее территории, а также на площадях Народного Единства и Зачатской находятся 37 исторических объектов.
Сейчас в действующем законодательстве отсутствует понятие «улица-музей», поэтому вопрос присвоения улице такого статуса требует дополнительной правовой проработки.
«Присвоение улице Кожевенной статуса “улица-музей” может стать первым случаем в России. Такой прецедент может придать новый импульс развитию туристического потенциала Нижнего Новгорода и сохранению его исторического наследия, стать примером для других городов Нижегородской области», — рассказал руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров.
Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин обратил внимание на то, что наделение улицы новым статусом — важный шаг, но не стоит забывать и о других интересных местах региона. В частности, он напомнил о развитии туристического потенциала Арзамаса и Городца.
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