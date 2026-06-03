СМИ: Польша и Литва подтвердили переговоры США с Европой по ядерному оружию

Согласно статье, сейчас в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing Program) участвуют шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Но страны, расположенные на восточном фланге НАТО, включая Польшу и государств Балтии, выразили желание разместить на своей территории самолеты двойного назначения.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас во вторник подтвердил эту информацию.
Обсуждения действительно ведутся. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, поскольку это секретная информация, но обмен мнениями продолжается, и Литва, безусловно, не стоит в стороне.
В тот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что США ведут переговоры с рядом европейских стран.
Естественно, эти обсуждения проходят на уровне НАТО. Министры обороны встретятся в штаб-квартире НАТО в Бельгии 18 июня, и одной из тем будут возможности ядерного сдерживания.
От дальнейших комментариев он отказался, подчеркнув, что это «очень деликатный вопрос» и любые официальные заявления могут быть сделаны только на уровне НАТО.
Издание отмечает, что США рассматривают возможность размещения дополнительного ядерного оружия в европейских странах, чтобы заверить союзников в надежности своих гарантий безопасности. Однако достижение соглашения не гарантировано.