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СМИ: Польша и Литва подтвердили переговоры США с Европой по ядерному оружию

На днях стало известно, что США могут направить самолеты двойного назначения (DCA), способные нести ядерное оружие, в большее число стран — членов НАТО. Министры обороны Литвы и Польши подтвердили, что дискуссии на эту тему ведутся.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, сейчас в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing Program) участвуют шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Но страны, расположенные на восточном фланге НАТО, включая Польшу и государств Балтии, выразили желание разместить на своей территории самолеты двойного назначения.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас во вторник подтвердил эту информацию.

Обсуждения действительно ведутся. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, поскольку это секретная информация, но обмен мнениями продолжается, и Литва, безусловно, не стоит в стороне.

Робертас Каунас
министр обороны Литвы

В тот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что США ведут переговоры с рядом европейских стран.

Естественно, эти обсуждения проходят на уровне НАТО. Министры обороны встретятся в штаб-квартире НАТО в Бельгии 18 июня, и одной из тем будут возможности ядерного сдерживания.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши

От дальнейших комментариев он отказался, подчеркнув, что это «очень деликатный вопрос» и любые официальные заявления могут быть сделаны только на уровне НАТО.

Издание отмечает, что США рассматривают возможность размещения дополнительного ядерного оружия в европейских странах, чтобы заверить союзников в надежности своих гарантий безопасности. Однако достижение соглашения не гарантировано.

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