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МИД Ирана обвинил Кувейт и Бахрейн в пособничестве атакам США

Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким заявлением после ночных атак США. В Тегеране заявили, что удары по иранским объектам наносятся с территории соседних государств, и возложили ответственность за атаки на власти Бахрейна и Кувейта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«МИД осуждает США за колониальное использование территории и объектов стран региона для проведения атак против Ирана и подчеркивает прямую и четкую ответственность властей Кувейта и Бахрейна за агрессивные действия прошлой ночью», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В заявлении подчеркивается, что атаки были направлены на танкер и телекоммуникационную вышку, расположенные на иранском острове Кешм. Тегеран квалифицировал эти действия как нарушение режима прекращения огня.

Напомним, в ночь на 3 июня Иран и США обменялись ударами. Со своей стороны, Иран атаковал цели в Кувейте и Бахрейне. Однако, по данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удары были безрезультатными.

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