МИД Ирана обвинил Кувейт и Бахрейн в пособничестве атакам США

В заявлении подчеркивается, что атаки были направлены на танкер и телекоммуникационную вышку, расположенные на иранском острове Кешм. Тегеран квалифицировал эти действия как нарушение режима прекращения огня.
Напомним, в ночь на 3 июня Иран и США обменялись ударами. Со своей стороны, Иран атаковал цели в Кувейте и Бахрейне. Однако, по данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удары были безрезультатными.
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