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3 погибших и 32 живых волгоградцев нашли поисковики в мае

Региональный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги за последний день весны.

В Волгоградской области отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги поисков за май 2026 года. В регионе за последний месяц весны поступило 52 заявки на поиск пропавших людей.

Найдены живыми — 32, погибшими — 3, родные найдены — 3, не найдены — 9, личность установлена — 4. Поиски продолжаются, добровольцы распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.

Отряд «ЛизаАлерт» действует на безвозмездной основе и объединяет более 40 тысяч добровольцев в 66 регионах, помогая в городских и лесных поисках.

Жителям Волгограда и Волгоградской области важно обращаться на горячую линию 8 (800)700−54−52 при пропаже людей или при наличии сведений. Это ускоряет поиск и повышает шанс найти человека живым.

Ранее сообщалось о предстоящем росте безработицы.