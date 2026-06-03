Янтарный край покоряет Москву: жителям столицы показали Калининградскую область к ее юбилею

На главной пешеходной улице столицы, в самом центре Москвы, открылась фотовыставка, приуроченная к 80-летнему юбилею Калининградской области.
Организаторы экспозиции «Калининграду 80. Портрет региона» решили показать москвичам и гостям города всю красоту, многообразие и развитие нашей области, а так же тот облик, который она приобрела за десятилетия в составе нашей страны.
На 32 снимках перед москвичами предстали как основные достопримечательности самого Калининграда, так и главные красоты всех остальных городов Янтарного края.
«Каждый снимок — приглашение увидеть землю, где уютно жить, интересно путешествовать и куда хочется возвращаться», — заявили организаторы.
Удивлять, восхищать и притягивать пешеходов выставка будет до 30 июня.