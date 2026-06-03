Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янтарный край покоряет Москву: жителям столицы показали Калининградскую область к ее юбилею

На главной пешеходной улице столицы, в самом центре Москвы, открылась фотовыставка, приуроченная к 80-летнему юбилею Калининградской области.

17

На главной пешеходной улице столицы, в самом центре Москвы, открылась фотовыставка, приуроченная к 80-летнему юбилею Калининградской области.

Организаторы экспозиции «Калининграду 80. Портрет региона» решили показать москвичам и гостям города всю красоту, многообразие и развитие нашей области, а так же тот облик, который она приобрела за десятилетия в составе нашей страны.

На 32 снимках перед москвичами предстали как основные достопримечательности самого Калининграда, так и главные красоты всех остальных городов Янтарного края.

«Каждый снимок — приглашение увидеть землю, где уютно жить, интересно путешествовать и куда хочется возвращаться», — заявили организаторы.

Удивлять, восхищать и притягивать пешеходов выставка будет до 30 июня.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше