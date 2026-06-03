В Похвистневе Самарской области пенсионеры повысили цифровую грамотность

«Серебряные» волонтеры в городе Похвистнево Самарской области повысили цифровую и пенсионную грамотность в ходе мероприятия, которое прошло по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Первая половина встречи была посвящена цифровой безопасности. Специалист центра общения старшего поколения Лариса Семенихина провела образовательную лекцию, в которой подробно разобрала основные риски и методы их предотвращения. Участники узнали о правилах безопасности при использовании портала «Госуслуги» и мессенджера «Макс», а также о способах защиты от мошенничества в цифровой среде.
Кроме того, волонтер Ирина Горячева поделилась личным опытом встречи с мошенниками, приведя конкретные примеры из жизни. Вторая половина мероприятия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Начальник управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Самарской области Светлана Никонова осветила ключевые вопросы пенсионной грамотности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.