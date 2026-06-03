В Похвистневе Самарской области пенсионеры повысили цифровую грамотность

Первая половина встречи была посвящена цифровой безопасности. Специалист центра общения старшего поколения Лариса Семенихина провела образовательную лекцию, в которой подробно разобрала основные риски и методы их предотвращения. Участники узнали о правилах безопасности при использовании портала «Госуслуги» и мессенджера «Макс», а также о способах защиты от мошенничества в цифровой среде.