Хоккеист Антон Силаев обратился к нижегородским болельщикам перед переходом в НХЛ

«В моей карьере наступил этап, когда нужно принимать важное решение и я его принял. Хочу поблагодарить хоккейный клуб “Торпедо” за понимание и возможность развития. Именно поэтому команда навсегда останется в моем сердце. Я также хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за ту энергию, которую вы мне дарили и дарите» — сказал игрок.