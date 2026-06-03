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Хоккеист Антон Силаев обратился к нижегородским болельщикам перед переходом в НХЛ

Воспитанник нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Антон Силаев обратился к болельщикам перед переходом в НХЛ.

Источник: Живем в Нижнем

Воспитанник нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Антон Силаев обратился к болельщикам перед переходом в НХЛ. Видео с хоккеистом опубликовали в социальных сетях команды.

Хоккеиста выбрали в первом раунде драфта НХЛ — ежегодного мероприятия, в рамках которого команды определяют игроков для пополнения составов. Антон Силаев прошел в «Торпедо» все ступени спортивного становления и теперь отправляется в новую лигу.

«В моей карьере наступил этап, когда нужно принимать важное решение и я его принял. Хочу поблагодарить хоккейный клуб “Торпедо” за понимание и возможность развития. Именно поэтому команда навсегда останется в моем сердце. Я также хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за ту энергию, которую вы мне дарили и дарите» — сказал игрок.

В нижегородском клубе также поблагодарили Антона Силаева и пожелали ему успехов.

Напомним, Василий Атанасов переходит из нижегородского «Торпедо» в СКА.